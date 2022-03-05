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Ukrayna’da caddeler cephe hattına döndü! Kiev’de barikatlar kuruldu, çukurlar kazıldı

A Haber
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Giriş: 05.03.2022 09:37
Ukrayna, Kiev kapısına dayanan Rus ordusuna karşı koymak için sokakları savaşa hazırlıyor. Şehrin dışında büyük çatışmalar yaşanıyor ve sürekli olarak sirenler. Bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Sabah saatlerinde yine sirenler ve sonrasında şiddetli bir patlama oldu. Kiev’in kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor, Rus ordusu da ilerliyor. Şu anda Kiev’den kaçışlar devam ediyor. Harkov’da ateş altın da ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.
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