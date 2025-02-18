Ukrayna lideri Zelenski Türkiye’de! Ankara zirvesinin perde arkası

Paris ve Riyad’da Ukrayna’nın olmadığı barış ve zirve masaları kuruldu. Ukrayna lideri Zelenski ise Ankara’ya geldi. Türkiye’nin rolü ne olacak? AB ne yapacak? ABD ve Rusya ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

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