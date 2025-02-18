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Ukrayna lideri Zelenski Türkiye’de! Ankara zirvesinin perde arkası

Ukrayna lideri Zelenski Türkiye'de! Ankara zirvesinin perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 12:27
Paris ve Riyad’da Ukrayna’nın olmadığı barış ve zirve masaları kuruldu. Ukrayna lideri Zelenski ise Ankara’ya geldi. Türkiye’nin rolü ne olacak? AB ne yapacak? ABD ve Rusya ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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Ukrayna lideri Zelenski Türkiye’de! Ankara zirvesinin perde arkası
Ankara zirvesinin perde arkası
Ankara zirvesinin perde arkası
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