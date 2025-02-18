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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy A Haber’in sorularını yanıtladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy A Haber’in sorularını yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 14:40
Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Başkan Erdoğan'la görüşmesinden önce Ukrayna'nın Ankara'daki Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenskiy, Rusya'yla devam eden savaşın sona ermesi için kurulacak masada Türkiye'yi de görmek istiyoruz dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı bu konunun Başkan Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede ele alınacağını da belirtti.

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