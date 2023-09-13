UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de: Tüm koridorlar Türkiye'den geçmeli

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen "Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu"na İstanbul'da başladı. UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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