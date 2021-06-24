Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil çarkı! Artı 1 TV skandalında yeni gelişme

Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasıyla gün yüzüne çıkan CHP medyasındaki kara para skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü Gazetesi yazarları arasında çıkan 'Sezgin Baran Korkmaz' ve Artı 1 TV tartışmasından sonra Uğur Dündar çark etti.

Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasıyla gün yüzüne çıkan CHP medyasındaki kara para skandalıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sözcü Gazetesi yazarları arasında çıkan 'Sezgin Baran Korkmaz' ve Artı 1 TV tartışmasından sonra Uğur Dündar çark etti.

Yılmaz Özdil , Uğur Dündar'ın da kuruluşunda yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından fonlandığını iddia ederek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın karakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" paylaşımını yapmıştı.

"KARŞIMA ÇIKARSAN ÇOK FENA YAPARIM"

Özdil'e sert tepki gösteren Dündar, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." ifadelerini kullanmış, bunlarla da yetinmeyerek şunları söylemişti:

"YEDİĞİM EN BÜYÜK HANÇER"

"Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin..."

DÜNDAR'DAN GERİ ADIM

Yaşanan gelişmelerin ardından yayınlarına ve yazılarına ara veren iki isimden Uğur Dündar CHP'nin kanalı TELE 1'e katılarak yaptığı açıklama ile geri adım attı.

"YILMAZ ÖZDİL BENİM KARDEŞİMDİR"

Kendisinin kast edilmediğini şimdi anladığını vurgulayan Dündar, "Ben de o akşam hakikaten elektro kardiyografi kağıdını saklıyorum, gerçekten tehlikeli bir durumun eşiğinden döndüm. Çok üzüldüm. O anda bana gelen mesajlarda cevap vermem gerektiği söylenmişti. Ben bu durumda o tweete gördüm. Arkadaşlarım değerli kardeşim Yılmaz'la konuşmuş. Anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Benim bunun üstüne söyleyecek lafım olamaz. Mesele benim için bitmiştir. Yılmaz bundan sonra da benim için kardeşim olacaktır. Canlı yayın kazası olduğu için üzgünüm." iddiasında bulundu.