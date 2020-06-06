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Uğur Dündar darbedip hakaretler yağdırmıştı! Skandal görüntülerin perde arkası ilk kez A Haber'de
İşte o görevlinin kardeşi İrfan Çelik ve ev sahibi Selma Bezmen'in açıklamaları:
Sosyal medyada bu görüntüler yayınlandığında gördük ki bu utanç vericidir. Ekmek parası için çalışan bir insana böyle saldırılmaz, bir işçiye böyle davranılmaz. ABD'ye gidip, izinsiz bir şekilde oraya girdi ve bir emektara saldırarak küfürler savurdu. Ben bu küfürleri kendisine iade ediyorum. Olaydan 5 dk sonra ABD polisi geldi ve kendisine dava açıldı ve Dündar haksız bulundu. 100 bin dolara mahkum edildi. Bu yaşananlar gerçekten utanç verici. Gazetecilik bu değildir.
İşte Selma Bezmen'in açıklamaları:
Bunu 25 sene sonra tekrar gündeme getirmesi çok manidar. Ben buna akıl tutulması diyorum. Bu video kanunsuz bir şekilde nasıl gazetecilik yapıldığını gösteriyor. Bu şantajcı zatın yaptıkları herkes tarafından kınanmalıdır. Bunlar o zaman istedikleri gibi at koştururlardı bunların yüzünden onlarca insan işsiz kaldı. Tarihi eser kaçakcısı dediği şeyler bizim ev eşyalarımızdı. Bana da hakaretler attı, evli bir kadına attığı skandal iftiralar vardı. Bizi yargısız bir şekilde infaz etti. Ben çocuklarımı 2 gündür teselli ediyorum. Remzi'nin çocukları 2 gündür ağlıyorlar. O suçsuz insanların ahı tutsun diyorum.