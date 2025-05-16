16 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Üç yılın ardından barış için yeniden! Müzakere Trump ve Putin'siz başladı
Üç yılın ardından barış için yeniden! Müzakere Trump ve Putin’siz başladı

Üç yılın ardından barış için yeniden! Müzakere Trump ve Putin'siz başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2025 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dikkat çektiği o barış fırsatı penceresi, bugün Dolmabahçe’de gerçekleşen kritik müzakerelere sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Dışişleri düzeyinde gözlemci olarak takip ettiği temaslar, tam anlamıyla bir ateşkesle sonuçlanmasa da, bin esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda varılan mutabakatla tamamlandı. Üç yılın ardından İstanbul’da yeniden kurulan barış masasında dakika dakika yaşananlar, sürecin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üç yılın ardından barış için yeniden! Müzakere Trump ve Putin’siz başladı
Üç yılın ardından barış için yeniden!
Üç yılın ardından barış için yeniden!
Erdoğan’a barışın anahtarı sizin elinizde
Erdoğan’a “barışın anahtarı sizin elinizde”
Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı
Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı
Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu
Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu
Türk dünyası stratejik araştırmalar kongresi!
Türk dünyası stratejik araştırmalar kongresi!
Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!
Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!
Biz büyük düşünen bir milletiz ufkun ötesine bakıyoruz!
"Biz büyük düşünen bir milletiz ufkun ötesine bakıyoruz!"
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’na gençlerle yürüyoruz!
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na gençlerle yürüyoruz!
Başkan Erdoğan: Barış diplomasisinin öncülüğünü Türkiye üstleniyor
Başkan Erdoğan: Barış diplomasisinin öncülüğünü Türkiye üstleniyor
Osmaniye’yi sel felaketi vurdu!
Osmaniye'yi sel felaketi vurdu!
Ukrayna heyeti: Erdoğan ve Türkiye’ye minnettarız!
Ukrayna heyeti: Erdoğan ve Türkiye'ye minnettarız!
Türkiye’de aile yapısı hızla değişiyor!
Türkiye’de aile yapısı hızla değişiyor!
Daha Fazla Video Göster