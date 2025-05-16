Üç yılın ardından barış için yeniden! Müzakere Trump ve Putin’siz başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dikkat çektiği o barış fırsatı penceresi, bugün Dolmabahçe’de gerçekleşen kritik müzakerelere sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Dışişleri düzeyinde gözlemci olarak takip ettiği temaslar, tam anlamıyla bir ateşkesle sonuçlanmasa da, bin esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda varılan mutabakatla tamamlandı. Üç yılın ardından İstanbul’da yeniden kurulan barış masasında dakika dakika yaşananlar, sürecin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

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