15 Eylül 2025, Pazartesi

'U' logolu Metro ve Marmaray'a zam yok!
’U’ logolu Metro ve Marmaray’a zam yok!

'U' logolu Metro ve Marmaray'a zam yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 19:00
İstanbul’da toplu taşımaya yapılan yüzde 30’luk zam bugün yürürlüğe girdi. Otobüs, metrobüs, minibüs ve vapurda geçerli olan zam, “U” logolu metrolar ve Marmaray’da uygulanmayacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşlara müjdeyi duyurdu. A Haber muhabiri Erşan Karaca gelişmeleri aktardı.
