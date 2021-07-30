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Tüyleri diken diken eden olay! Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

İHA
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Giriş: 30.07.2021 14:32
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkati çekti. Şehidin kabrini ziyaret eden Soner Yeşil, "Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı." dedi.
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