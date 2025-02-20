20 Şubat 2025, Perşembe
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TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında!
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Turan polis eşliğinde adliyeye getirilirken ifadesine ise başlandı. Turan, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.