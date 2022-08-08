08 Ağustos 2022, Pazartesi
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TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı! Geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Çarpıcı sözler: Ülkenin çıkarlarını değil küresel çıkarları savunan örgüt!
Son dakika haberi... TÜSİAD yine devreye girdi. Hükümetin ekonomi politikaların eleştirdi. TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.