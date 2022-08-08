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TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı! Geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Çarpıcı sözler: Ülkenin çıkarlarını değil küresel çıkarları savunan örgüt!

A Haber
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Giriş: 08.08.2022 16:19
Son dakika haberi... TÜSİAD yine devreye girdi. Hükümetin ekonomi politikaların eleştirdi. TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devreye mi giriyor? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
TÜSİAD yine devrede! Çarpıcı sözler TÜSİAD YİNE DEVREDE! ÇARPICI SÖZLER

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TÜSİAD yine devrede! Çarpıcı sözler
TÜSİAD yine devrede! Çarpıcı sözler
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