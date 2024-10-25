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TUSAŞ'ta teröristlere operasyon anı! Bu görüntüler sadece A Haber'de

TUSAŞ'ta teröristlere operasyon anı! Bu görüntüler sadece A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 20:01
Türkiye, geçtiğimiz günlerde (23.10.2024) TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı. TUSAŞ saldırısı sonrası Özel Harekat polislerinin operasyona başladığı anlar sadece A Haber ekranlarında
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