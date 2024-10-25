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TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı dünya basınında

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı dünya basınında

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 09:26
Başkent Ankara'da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı dünya basınında geniş yankı buldu. Haberlerde PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiği belirtildi.
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