TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı dünya basınında

Başkent Ankara'da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı dünya basınında geniş yankı buldu. Haberlerde PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiği belirtildi.

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