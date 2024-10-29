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TUSAŞ saldırısı sonrası kameralı taksi dönemi!

TUSAŞ saldırısı sonrası kameralı taksi dönemi!

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 14:54
TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit edilmesi ile beraber taksicilerin can güvenliğinin sağlanabilmesi için araçlara "kamera-takip" sistemi geliyor. Taksi şoförleri de uygulamanın bir an önce devreye girmesini istiyor.
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