TUSAŞ saldırısı sonrası kameralı taksi dönemi!

TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit edilmesi ile beraber taksicilerin can güvenliğinin sağlanabilmesi için araçlara "kamera-takip" sistemi geliyor. Taksi şoförleri de uygulamanın bir an önce devreye girmesini istiyor.

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