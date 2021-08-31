Yerli aşı çalışmalarında Faz-3'ten ilk sonuçlar gelmeye başladı. Turkovac'ın şu ana kadar uygulandığı gönüllülerde hiçbir yan etki gözlenmedi. Ayrıntıları Kayseri'den A Haber muhabiri Engin Gökdemir ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Berna Bozbay anlattı.

Turkovac'ta yan etki görülmedi. Yerli aşı çalışmalarında 'Faz-3' aşamasında ilk sonuçlar çıktı. Yerli aşı Turkovac ne zaman kullanımda olacak? Yerli aşı çalışmalarındaki son durumu Uzm. Dr. Berna Bozbay aktardı.

Yerli ve milli aşı Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından geliştirildi. Faz-1 çalışmalarında 44 gönüllüye, Faz-2 çalışmalarında 250, son aşama Faz-3 çalışmasında ise 40 bin 800 gönüllü üzerinde uygulanacak.

"YAN ETKİYLE KARŞILAŞMADIK"

Faz-3 çalışmalarında yavaş yavaş sona gelindi. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Berna Bozbay, şu ana kadar yapılan uygulamalarda gönüllülerin yaklaşımı ve aşının yan etkileri olup olmadığına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda çalışmamızın 2. haftasına başladık. 15 gönüllüye uygulama yapıldı. Aşıdan sonra 30 dakika burada beklettiğimizde herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Daha sonra da yan etki şikayeti gelmedi. Şu an ilgi gayet güzel. 650 gönüllümüz başvurdu. Randevular doğrultusunda aşıları uygulanmak üzere davet ediyoruz."

Muhabir Gökdemir'in "Türkiye'de Kayseri haricinde hangi merkezlerde bu aşama uygulanıyor?" sorusuna " Kayseri'de Erciyes Üniversitesi ve Şehir Hastanesi olmak üzere, Türkiye'de de Ankara ve İstanbul olmak üzere toplamda 5 merkezde Faz-3 çalışması başladı." yanıtını verdi.

ÇALIŞMALAR NE KADAR SÜREDE TAMAMLANIR?

"Şu an 40 bin 800 gönüllü üzerinde çalışma yapmayı planladık. 3 ay gönüllülerin alımı devam edecek."

TURKOVAC'A GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? GÖNÜLLÜLER NASIL BİR İŞLEME TABİ TUTULUYOR?

"Daha önce koronavirüs geçirmemek ve herhangi bir koronavirüs aşısı olmaması şartı aranıyor. Kişilerin kronik hastalıkları ve ilaç kullanımlarına göre değerlendirildikten sonra PCR testi alınıyor sonrasında da antikor testi alınıyor. Bir sıkıntıyla karşılaşılmaması halinde ilk doz yapılıyor. 30 dakika merkezde gözlemlendikten sonra hastalarımızı evlerine gönderiyoruz. Sonrasında hastaları ilk bir hafta her gün aranıyor. Yan etki gelişip gelişmediği hakkında takip ediliyor. Gönüllülere karşılaşabilecekleri durumlara karşı bilgi veren bir form veriyoruz. Bu durumlarda nereye ulaşmaları hakkında detaylı bilgi veriyoruz."

AŞININ ÖNEMİ NEDİR?

"İki senedir yaşadığımız süreçten kurtulmanın tek anahtarı aşı. Özellikle Turkovac'ı bekleyen kişiler için bu çalışmalara katılmak onlara bir şans verecek. "