TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: İYİ Parti’den bir bölüm milletvekili MHP'ye geçecek

Meral Akşener’in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti’de liste krizi tırmanıyor. Başkanlık Divanı'nda, Koray Aydın'a yeniden yer verilmesinin ardından parti yönetimine bayrak açan muhalif isimler protestolarında direnişini kararlılıkla sürdürüyor. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalar yapan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, “İYİ Parti’den bir bölüm milletvekili MHP'ye ve başka partilere geçecek” dedi.

Bu hafta içinde İYİ Partili vekiller, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yine grup toplantısına katılmadı.

Toplantıda İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Feridun Bahşi ve Aytun Çıray'ın gibi isimler yine yer almadı.



Genel Başkan Meral Akşener geçen hafta Koray Aydın'ın yeniden yönetime girmesine itiraz eden milletvekillerini tek tek çağırmış sorunun aşılması için ikna çabasında bulunmuştu.



Ancak Meral Akşener'in vekillerle görüşmesi de sonuç vermedi.

Yaşananlara "ahlaksız operasyon" benzetmesi yapan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirtti.



İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?



İYİ Parti'de yaşanan bu gelişmeleri TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber'e yorumladı.



"SAYIN DEVLET BAHÇELİ, KAPIYI ARALARSA..."

Yiğitel, "Bu son toplantıda görev dağılımına baktığımızda Meral Akşener tercihini Koray Aydın'dan yana kullandığını gördük. Bu milletvekilleri de aslında grup toplantılarına katılmayarak bir anlamda da Meral Akşener'e bayrak açmış durumdalar. Şimdi bu nereye doğru gider? Bunun bir kopmaya yol açacağı ve Sayın Devlet Bahçeli, kapıyı aralarsa bir kısmının MHP'ye geçeceği bir kısmının başka partilere geçebileceği ama bunun çok sürdürülemeyeceği çünkü; bir adım sonrasının Koray Aydın'ın bunları milletvekili listesine koymayacağı yorumda yapılıyor. Çok gerçekçi bir yorum." dedi.



"BU KOPMA BİRAZ ZAMAN ALACAK"



Bu kopmaya doğru gidebilir yorumunu yapan Melik Yiğitel, "Bu kopma biraz zaman alacak. Çünkü en son tekrar bu isimlerden Aytun Çıray, Meral Akşener ile bir görüşme yaptı. Bu isimlerin bir sözcüsü gibi (İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Feridun Bahşi) ve buna bir çözüm bulmaları gerektiği Koray Aydın'a bir şekilde müeyyide (yaptırım) uygulanması gerektiğini ifade etti. Ama Akşener'in buna dair yorum yapmadığı yani; 'Koray Aydın değerli bir siyasetçi birlikte yola çıktık. Ancak sizi de kaybetmek istemiyorum' dedi. Fakat bu kendilerini tatmin etmedi. O yüzden Salı günü grup toplantısına katılmadılar." şeklinde konuştu.