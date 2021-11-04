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Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar

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Giriş: 04.11.2021 23:45
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında HDP'nin gündeme getirdiği ve CHP'nin destek verdiği Kürt sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sayan "Kürt sorunu Meclis'te çözülür" söyleminin Türkiye'yi Suriye'ye dönüştüreceğinin altını çizerken "Kürtler en rahat dönemini Sayın Erdoğan döneminde yaşamıştır" ifadelerini kullandı.
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