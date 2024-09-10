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Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti!

Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 18:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine toplantısının ardından Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuştu. Olayın hızlı bir şekilde aydınlatılacağını söyledi, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız bir tablo ile karşı karşıya gelmeyiz" dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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