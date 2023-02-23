Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin 18. günü! Bakanlardan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’da ortak basın açıklamasında bulundu.

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