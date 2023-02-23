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Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin 18. günü! Bakanlardan önemli açıklamalar

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Giriş: 23.02.2023 12:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’da ortak basın açıklamasında bulundu.
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