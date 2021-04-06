Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifreleri! A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Türkiye son dönemde hem ekonomik hem de demokratik saldırılara maruz kaldı. Her birinin üstesinden gelindi. Peki ama o saldırlar neydi? Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifrelerini A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.

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