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Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifreleri! A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

A Haber
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Giriş: 06.04.2021 11:24
Güncelleme:06.04.2021 11:25
Türkiye son dönemde hem ekonomik hem de demokratik saldırılara maruz kaldı. Her birinin üstesinden gelindi. Peki ama o saldırlar neydi? Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifrelerini A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.
Türkiye’ye 15 büyük saldırının şifreleri TÜRKİYE'YE 15 BÜYÜK SALDIRININ ŞİFRELERİ
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Türkiye’ye 15 büyük saldırının şifreleri
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