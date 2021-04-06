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Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifreleri! A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Türkiye son dönemde hem ekonomik hem de demokratik saldırılara maruz kaldı. Her birinin üstesinden gelindi. Peki ama o saldırlar neydi? Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifrelerini A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifreleri! A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Türk demokrasisi darbelerle, muhtıralarla, bildirilerle büyük yaralar almıştı. Özellikle son 20 yıl içerisinde muhtıralar ve darbe girişimleriyle Türkiye'ye diz çöktüremeyenler bu kez de uluslararası saldırılara giriştiler, Türkiye içerisindeki hem terör örgütleriyle hem de bazı şer odaklarıyla birlikte. Son 10 yılda 15 büyük uluslararası saldırıya maruz kaldı Türkiye.

İşte Türkiye'ye yapılan 15 büyük uluslararası saldırılar...

7 Şubat 2012 – MİT KRİZİ

28 Mayıs 2013 – GEZİ PROVOKASYONU

17-25 Aralık 2013 – YARGI – EMNİYET DARBESİ GİRİŞİMİ

19 Ocak 2014 – MİT TIRLARI KRİZİ

6-8 Ekim 2014 – KOBANİ PROVOKASYONU

2015 – ÇUKUR TERÖRÜ

2015-2016 – NÖBETLEŞE TERÖR SALDIRILARI

15 Temmuz 2016 – DARBE GİRİŞİMİ

Haziran 2017 – CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARINA ABD'DE DAVA AÇILMASI

2017 Sonbahar – ULUSLARARASI HALKBANK DAVASI KUMPASI

17 Haziran 2017 referandumu öncesi – TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN ALEYHİNDE BATI'DA YÜRÜTÜLEN KAMPANYA

8 EKİM 2017 – TÜRKİYE'YE VİZE YASAĞI

Mart 2019 – TEKRARLANAN EKONOMİK SALDIRI

14 ARALIK 2020 – ABD'DEN S-400 YAPTIRIM KARARI

AĞUSTOS 2018 – ABD'NİN TÜRKİYE'YE EKONOMİK SALDIRI SÜRECİ

Bu saldırılar emekli 104 amiral tarafından yayınlanan bildiriyle tekrar akıllara geldi. Çünkü o bildirinin arkasında da başkalarının olduğu tahminlerini yapmak zor değil.

Türkiye’ye 15 büyük saldırının şifreleri TÜRKİYE'YE 15 BÜYÜK SALDIRININ ŞİFRELERİ
Darbe imalı bildiriye A Haber'de sert tepkiler DARBE İMALI BİLDİRİYE A HABER'DE SERT TEPKİLER

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