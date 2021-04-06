Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifreleri! A Haber canlı yayınında tek tek anlattı
Türkiye son dönemde hem ekonomik hem de demokratik saldırılara maruz kaldı. Her birinin üstesinden gelindi. Peki ama o saldırlar neydi? Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifrelerini A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.
Türk demokrasisi darbelerle, muhtıralarla, bildirilerle büyük yaralar almıştı. Özellikle son 20 yıl içerisinde muhtıralar ve darbe girişimleriyle Türkiye'ye diz çöktüremeyenler bu kez de uluslararası saldırılara giriştiler, Türkiye içerisindeki hem terör örgütleriyle hem de bazı şer odaklarıyla birlikte. Son 10 yılda 15 büyük uluslararası saldırıya maruz kaldı Türkiye.
İşte Türkiye'ye yapılan 15 büyük uluslararası saldırılar...
7 Şubat 2012 – MİT KRİZİ
28 Mayıs 2013 – GEZİ PROVOKASYONU
17-25 Aralık 2013 – YARGI – EMNİYET DARBESİ GİRİŞİMİ
19 Ocak 2014 – MİT TIRLARI KRİZİ
6-8 Ekim 2014 – KOBANİ PROVOKASYONU
2015 – ÇUKUR TERÖRÜ
2015-2016 – NÖBETLEŞE TERÖR SALDIRILARI
15 Temmuz 2016 – DARBE GİRİŞİMİ
Haziran 2017 – CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARINA ABD'DE DAVA AÇILMASI
2017 Sonbahar – ULUSLARARASI HALKBANK DAVASI KUMPASI
17 Haziran 2017 referandumu öncesi – TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN ALEYHİNDE BATI'DA YÜRÜTÜLEN KAMPANYA
8 EKİM 2017 – TÜRKİYE'YE VİZE YASAĞI
Mart 2019 – TEKRARLANAN EKONOMİK SALDIRI
14 ARALIK 2020 – ABD'DEN S-400 YAPTIRIM KARARI
AĞUSTOS 2018 – ABD'NİN TÜRKİYE'YE EKONOMİK SALDIRI SÜRECİ
Bu saldırılar emekli 104 amiral tarafından yayınlanan bildiriyle tekrar akıllara geldi. Çünkü o bildirinin arkasında da başkalarının olduğu tahminlerini yapmak zor değil.