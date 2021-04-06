Türkiye’ye yapılan 15 büyük saldırının şifreleri! A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Türk demokrasisi darbelerle, muhtıralarla, bildirilerle büyük yaralar almıştı. Özellikle son 20 yıl içerisinde muhtıralar ve darbe girişimleriyle Türkiye'ye diz çöktüremeyenler bu kez de uluslararası saldırılara giriştiler, Türkiye içerisindeki hem terör örgütleriyle hem de bazı şer odaklarıyla birlikte. Son 10 yılda 15 büyük uluslararası saldırıya maruz kaldı Türkiye.