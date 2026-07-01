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Türkiye'ye sokulmak istenen 47 kilo esrar sınırda yakalandı

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'daki Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ortak operasyonda, Türkiye'ye sokulmak istenen 47 kilo 530 gram esrar ele geçirildi.

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