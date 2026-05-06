Türkiye’nin yeni süper gücü: Kıtalararası hipersonik füze Yıldırımhan sahada

Milli Teknoloji Hamlesi'nin en yeni ve en vurucu üyesi Yıldırımhan, SAHA EXPO 2026'da ilk kez görücüye çıkarak dünya savunma gündemine bomba gibi düştü. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk kıtalararası hipersonik balistik füzesi, 6 bin kilometrelik devasa menzili ve Mach 25'e ulaşan baş döndürücü hızıyla Türk savunma sanayiinin ulaştığı zirve noktayı gözler önüne serdi. Gövdesinde taşıdığı tarihi sembollerle dosta güven, düşmana korku salan Yıldırımhan, küresel güç dengelerini yeniden değiştirmeye geliyor.