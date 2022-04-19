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Türkiye'nin Ukrayna diplomasisi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte ortak açıklamalarda bulundu. Batı'daki İslamofobik saldırılar hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Ramazan ayında artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, “Ukrayna ve diğer ülkelerle alternatifleri görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.