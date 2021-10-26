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Türkiye’nin tavrı geri adım attırdı! Amaçları neydi, ne hedeflediler?

A Haber
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Giriş: 26.10.2021 10:39
Güncelleme:26.10.2021 10:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstenmeyen adam ilan edilecekler” talimatının ardından "Osman Kavala serbest kalsın" çağrısı yapan 10 büyükelçi geri adım attı. Peki süreçte Türkiye'nin tavrı nasıl etkili oldu? Büyükelçiler neden geri adım attı? Gelişmeleri Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sencer İmer A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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