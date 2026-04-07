Türkiye'nin savunma sanayiinde tarihi eşik: Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık yolunda dev adım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ROKETSAN stratejik üretim tesisleri açılışı ve seri üretim teslimat töreni, Türkiye’nin savunma sanayiindeki küresel gücünü bir kez daha tescilledi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin tırmandığı, bölgesel savaş riskinin arttığı bir dönemde; mühimmat, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzelerin yerli imkânlarla üretilmesi, Türkiye’nin jeopolitik konumunu tahkim eden en kritik hamle olarak değerlendiriliyor.