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Türkiye'nin özel birlikleri A Haber'de! TSK'nın timsah gücü zorlu görevlere hazır
Sembolleri timsah sloganları daima hazır. Onlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği amfibi komandoları. A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na konuk oldu. Onların eğitimlerine ve gerçeği artmayan tatbikatlarına tanıklık etti.