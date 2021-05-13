Türkiye'nin özel birlikleri A Haber'de! TSK'nın timsah gücü zorlu görevlere hazır

Sembolleri timsah sloganları daima hazır. Onlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği amfibi komandoları. A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na konuk oldu. Onların eğitimlerine ve gerçeği artmayan tatbikatlarına tanıklık etti.

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