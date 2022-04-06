06 Nisan 2022, Çarşamba
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Türkiye’nin milli gururu Rıza Kayaalp! Ailesi başarı öyküsünü anlattı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonluğu ve Dünya olimpiyatlarında destan üstüne, destan yazdı. Son olarak Macaristan'da 11. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak İstiklal Marşı'nı okuttu. Kazandığı bin altını SMA hastası Eslem Fatma'ya bağışladı. Dünya spor tarihine adını altın harflerle kazımayı başaran Rıza'nın ailesi oğullarının başarı serüvenini A Haber'e anlattı.