Türkiye'nin Libya'da savaş stratejisine övgü: Savaşı Türkiye kazandı

Türkiye’nin Libya’daki stratejisi dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD’li uzman Jason Pack, Libya’daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılar tarafından yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye’nin kazandığını söyledi.

Türkiye'nin Libya'da stratejik başarısı dünya gündeminden düşmüyor.

ABD Merkezli Orta Doğu Enstitüsü, "Olayların akışının değişimi: Türkiye Trablus savaşını nasıl kazandı?" başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporun yazarlarından ABD'li uzman Jason Pack, raporun içeriği ile ilgili bilgiler verdi.

Libya savaşının önemli ölçüde havada yürütüldüğünü belirten Pack, bazıları buna vekâlet savaşı dediğini ancak buna kaşı olduğunu belirtti.

Pack, bunun sınır ötesi bir savaş olduğunu ve gelecekte de savaşların belki de böyle yapılacağını vurguladı.

Toprak kazanılıp toprak kaybedilen karadaki önemli çatışmaların Libyalı unsurlarca yapıldığını belirten ABD'li uzman dikkati hava operasyonlarına çekti.

Pack, havada stratejik olarak tamamen yabancıların savaştığını ve bu savaşın Türkiye tarafından kazanıldığının altını çizdi.

ABD'li uzman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da etkin güç olduğunu ispatladığına işaret etti.

Türkiye'nin "eşsiz yıpratma savaşı" icra ettiğini vurguladı.

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