Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2021'e ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye’nin koronavirüs vaka ve vefat tablosunda kokutan grafik sürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

SON DAKİKA KOVİD-19 HABERİ: Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2021'e ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve vefat tablosunda kokutan grafik sürüyor.

Sağlık Bakanlığı son dakika verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.