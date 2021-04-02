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Türkiye’nin koronavirüs vaka ve vefat tablosunda kokutan rakam | SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu

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Giriş: 02.04.2021 19:59
Güncelleme:02.04.2021 20:05
Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2021'e ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye’nin koronavirüs vaka ve vefat tablosunda kokutan grafik sürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

SON DAKİKA KOVİD-19 HABERİ: Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2021'e ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve vefat tablosunda kokutan grafik sürüyor.

Sağlık Bakanlığı son dakika verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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