23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a ulaştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2023 13:22
Bu sabah gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu malzeme Mısır'a gönderilmeye başlandı. Uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörler bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Birlik komutanlarıyla toplantı
Birlik komutanlarıyla toplantı
Refah’a yeni bombardıman
Refah’a yeni bombardıman
Kara saldırı ertelendi mi?
Kara saldırı ertelendi mi?
Gazze için yardım uçakları
Gazze için yardım uçakları
İki yüzlü Batı’ya soykırım kanıtı!
İki yüzlü Batı'ya soykırım kanıtı!
İsrail’den Batı Şeria’da baskınlar!
İsrail'den Batı Şeria'da baskınlar!
Katil İsrail neden ev baskınları yapıyor?
Katil İsrail neden ev baskınları yapıyor?
Sınırlı kara saldırısı ne anlama geliyor?
Sınırlı kara saldırısı ne anlama geliyor?
Savaşın en kritik günü!
Savaşın en kritik günü!
Torununa mama hazırlarken şehit oldu
Torununa mama hazırlarken şehit oldu
Gazeteciden SKY News’e insanlık dersi!
Gazeteciden SKY News’e insanlık dersi!
33 DEAŞ şüphelisi yakalandı
33 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Daha Fazla Video Göster