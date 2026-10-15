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Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Karadeniz'e uğurlanıyor! Üretim ikiye katlanacak
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Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Karadeniz'e uğurlanıyor! Üretim ikiye katlanacak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 17 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Filyos Limanı'ndan Karadeniz'deki görev yerine uğurlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs 2025'te Filyos'a uğurladığı dev platformla Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli doğal gazla ihtiyacı karşılanan hane sayısının 4 milyondan 8 milyona yükseleceğini ve platformun ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını açıkladı.

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