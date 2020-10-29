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Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ görev için gün sayıyor!

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Giriş: 29.10.2020 09:04
Güncelleme:29.10.2020 09:14
Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ serisinin ilk ürünü, silahlı insansız deniz aracı olarak göreve hazırlanıyor. SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak, milli füze sistemleriyle donatılacak. Aracın gelecek yılın ilk çeyreğinde göreve hazır olması hedefleniyor.
ULAQ görev için gün sayıyor!
ULAQ görev için gün sayıyor!
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