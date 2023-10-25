Türkiye’nin Gazze'ye yeni yardımları Mısır'a ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin Gazze için gönderdiği ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan yardım uçağı “Koca Yusuf” Mısır’a ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Filistin meselesine öncelikle insan penceresinden baktıklarını, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da insanı, insan hayatın ve insanı insan yapan kadim değerleri savunduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana krizin daha fazla büyümemesi için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini, kaydetti.

"8 UÇAK DOLUSU TIBBİ VE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİK"

Başkan Erdoğan, "Gazze halkının ihtiyaçlarının bir nebze de olsa giderilmesi için Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na şimdiye kadar toplam 8 uçak dolusu tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderdik. Yaralıların tedavisi için 25 sağlık personelimizi ilk etapta yine Mısır'a sevk ettik. Aynı şekilde kim yaparsa yapsın İsrailli siviller dahil, sivilleri hedef alan eylemleri asla mazur görmediğimizi açıkça ifade ettik. Bu ilkeli duruşumuz dün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz" dedi.