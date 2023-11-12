12 Kasım 2023, Pazar
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Türkiye’nin Gazze diplomasisi! Garantörlük önerisi neden önemli? | ANALİZ
Yıllardır devam eden İsrail - Filistin çatışması, 7 Ekim'den itibaren yeni bir kriz dönemine girdi. Öyle ki Gazze'nin günlerdir katil İsrail tarafından bombalanması sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere binlerce masum sivil katlediliyor. Çatışmaların son bulması ve nihai bir çözüm için etkin çaba ortaya koyan Türkiye ise garantörlük sistemiyle İsrail ve Filistin arasındaki yıllara sari bu krizin sona erdirilmesinin mümkün olduğunu dile getiriyor. Detaylar analiz haberimizde...