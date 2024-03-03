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Türkiye'nin en karanlık yılı: 1993! Mafya, derin devlet, PKK, operasyonlar, suikastlar, sır ölümler...

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Giriş: 03.03.2024 23:30
1990'lı yıllar Türkiye’nin en karanlık 10 yılının yaşandığı dönemlerden biridir. 1993 yılı ise o 10 yıllık sürenin en karanlık yılıdır. Mafya, derin devlet, PKK, operasyonlar, suikastlar, sır dolu ölümler, katliamlar ve dökülen onca kan... Peki, 1993'te neler yaşanmıştı? Uzman gazeteciler A Haber'de 1993'teki karanlık yılda yaşananları aktardı.
Türkiye’nin en karanlık yılı: 1993!
Türkiye'nin en karanlık yılı: 1993!
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