Türkiye'nin en karanlık yılı: 1993! Mafya, derin devlet, PKK, operasyonlar, suikastlar, sır ölümler...

1990'lı yıllar Türkiye’nin en karanlık 10 yılının yaşandığı dönemlerden biridir. 1993 yılı ise o 10 yıllık sürenin en karanlık yılıdır. Mafya, derin devlet, PKK, operasyonlar, suikastlar, sır dolu ölümler, katliamlar ve dökülen onca kan... Peki, 1993'te neler yaşanmıştı? Uzman gazeteciler A Haber'de 1993'teki karanlık yılda yaşananları aktardı.