Türkiye’nin dev ulaşım projeleri! Rize-Artvin havalimanı nasıl inşa edildi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 58. havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda gündem özel programına konuk oldu. Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye'nin 2. deniz dolgusuyla yapılan havalimanına dair bilinmeyenleri anlatan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın nasıl inşa edildiğini anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN