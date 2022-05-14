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Türkiye’nin dev ulaşım projeleri! Rize-Artvin havalimanı nasıl inşa edildi?

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Giriş: 14.05.2022 12:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 58. havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda gündem özel programına konuk oldu. Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye'nin 2. deniz dolgusuyla yapılan havalimanına dair bilinmeyenleri anlatan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın nasıl inşa edildiğini anlattı.
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