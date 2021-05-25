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Türkiye’nin darbeler tarihi! 27 Mayıs Darbesi’nin 61. yılı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2021 13:17
Güncelleme:25.05.2021 13:18
Cunta, darbe, postmodern darbe, muhtıra, e-muhtıra, bildiri, kalkışma ve girişim. Türkiye, 98 yıllık tarihinde sık sık bu kavramlarla tanıştı ve bizzat yaşadı. Her 10 yılda bir gerçekleşen darbe ve darbe girişimleriyle demokrasi yara aldı. Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi de bu yüzden hep kesintiye uğradı. 2 gün sonra da 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yıl dönümü. Yaşananları ve darbelerin kanlı yüzünü Yassıada’da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu gazeteci yazar Murat Özer değerlendirdi.
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