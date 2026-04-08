Türkiye'nin altın hamlesi AB'ye örnek oldu!

Türkiye, ekonomi yönetiminde Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Özellikle 2018 yılında yurt dışındaki altın rezervlerinin Türkiye’ye getirilmesi kararı, bugün küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında ülkeyi güvenli bir liman haline getirdi. Avrupa ülkelerinin bugün kendi altınlarını ABD’den geri alma çabası, Türkiye’nin yıllar önce öngördüğü finansal bağımsızlık stratejisinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.