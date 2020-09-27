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Türkiye'nin 27 Eylül Pazar gününe ait koronavirüs verileri açıklandı | Yeni vaka sayısında düşüş var

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Giriş: 27.09.2020 19:25
Güncelleme:27.09.2020 19:26
Sağlık Bakanlığı 27 Eylül Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verileri açıklandı. Gelen son dakika bilgisine göre yeni vaka sayıları 1.400'lü seviyelere geriledi ve ağır hasta sayısındaki artış hızındaki yavaşlama hızı ise sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 101.119 testte 1467 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan 1116 kişi ise sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 275 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vaka sayıları sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 27 Eylül Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verileri açıklandı. Gelen son dakika bilgisine göre yeni vaka sayıları 1.400'lü seviyelere geriledi ve ağır hasta sayısındaki artış hızındaki yavaşlama hızı ise sürüyor.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 275 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 101.119 testte 1467 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan 1116 kişi ise sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 275 bini geçti.

"TEDBİRLER NETİCE VERİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vaka sayıları sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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