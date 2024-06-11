11 Haziran 2024, Salı
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Türkiye'nin 2. uzay yolculuğu tamamlandı! Bakan Mehmet Fatih Kacır ve astronot Tuva Cihangir Atasever'den flaş açıklamalar
Türkiye'nin 2. astronotu olan Tuva Cihangir Atasever ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır açıklamalarında Atasever'in 7 farklı deneyi icra ettiğini ifade ederken, Türksat 6A'nın 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılacağını açıkladı. Tuva Cihangir Atasever ise süreçleri yaşarken bir çocuk gibi heyecanlandığını söyledi.