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Türkiye'nin 2. uzay yolculuğu tamamlandı! Bakan Mehmet Fatih Kacır ve astronot Tuva Cihangir Atasever'den flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 12:23
Türkiye'nin 2. astronotu olan Tuva Cihangir Atasever ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır açıklamalarında Atasever'in 7 farklı deneyi icra ettiğini ifade ederken, Türksat 6A'nın 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılacağını açıkladı. Tuva Cihangir Atasever ise süreçleri yaşarken bir çocuk gibi heyecanlandığını söyledi.
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