Türkiye'den Yunanistan'a mesaj: "Ege'de görevdeyiz"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların Ege’nin uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği eğitimin görüntülerini paylaştı. Ege’de gerçekleşen bu uçuşlar Yunanistan’ın bölgede sahneye koyduğu provokasyonlara mesaj olarak okundu.

Ege ve Akdeniz'de ABD ile Fransa'nın telkinleriyle sık sık provokasyonlara kalkışan Yunanistan'a Türkiye tarafından Ege'de F-16'larla gövde gösterisinde bulunuldu.

"EGE'DE GÖREVDEYİZ"



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ!

Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.





Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek 'saldırabiliriz' mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız." yanıtını vermişti.

"BİZE SALDIRAN HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Başkan Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." demişti.