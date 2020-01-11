Türkiye'den Rusya'ya İdlib ve Libya çağrısı |Son dakika

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib ve Libya'daki ateşkes süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İdlib'te sağlanan ateşkesi kalıcı olamasını temenni ettiklerini ifade ederken Erdoğan ve Putin'in yaptığı Libya'daki ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermeyen Hafter'e tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Hafter'e ilişkin ateşkes çağrısıyla ilgili "Biz üzerimize düşeni yaptık, Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter'i ikna etmeleri" dedi.