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Türkiye’den İdlib hamlesi! Kırsal bölgeye hava savunma sistemi

Türkiye’den İdlib hamlesi! Kırsal bölgeye hava savunma sistemi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 10:49
İsrail’in Türkiye’ye yaklaşık 80 KM mesafede bulunan bir bölgeyi bombalamasının ardından Türkiye’nin yaptığı kritik hamleye dair önemli bilgileri gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında anlattı.
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