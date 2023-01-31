31 Ocak 2023, Salı
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Türkiye'den ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirmeyin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine yönelik yaptığı açıklamalarda "Olumlu adım atılırsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" ifadelerini kullandı. Kalın, ABD yönetiminin F-16 programını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirmemesi gerektiğini vurguladı.