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Türkiye'den ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirmeyin

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Giriş: 31.01.2023 17:54
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine yönelik yaptığı açıklamalarda "Olumlu adım atılırsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" ifadelerini kullandı. Kalın, ABD yönetiminin F-16 programını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirmemesi gerektiğini vurguladı.
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