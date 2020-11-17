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Türkiye'deki ABD Dışişleri Bakanı'ndan tepki çeken hareket! Koronaya rağmen Fener Rum Patriği Bartholomeos ile tokalaştı

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Giriş: 17.11.2020 12:43
Güncelleme:17.11.2020 12:46
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyaretinde Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Pompeo burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi öncesi ilk karşılaştıkları anda koronavirüs salgınına rağmen tokalaşmaları dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayan yurt dışı gezileri kapsamında dün gece Türkiye'ye geldi. Pompoe, Türkiye'de Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

TEAMÜLLERE AYKIRI
Bakan Pompeo'nun bu görüşmesi diplomatik teamüllere aykırı, Türkiye'de mevkidaşı veya başka bir devlet görevlisiyle görüşmeyen Mike Pompeo'nun sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından diplomatik teamüllere aykırı olarak değerlendiriliyor.

KORONAYI DA HİÇE SAYDI
Pompeo'nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesinde tokalaşması da kameralara yansıdı. Tüm dünyada salgının tekrar arttığı bir dönemde iki ismin de sosyal mesafe ve tokalaşma kurallarına uymaması tepki çekti.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI SALDIRGAN"
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro'ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'deki politikalarına ve Karabağ'da Azerbaycan'ı desteklemesine ilişkin konuşan Pompeo, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi.

"ERDOĞAN'A KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"
Pompeo, ABD ve AB'nin Başkan Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa ve ABD, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KABİLİYETİ ENDİŞE VERİCİ"
Türkiye'nin askeri gücüne de değinen ABD'li bakan, "Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

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