Türkiye'de Kovid-19 salgınında kritik viraj bu hafta sonu dönülecek! Sert önlemler gelecek mi?

Türkiye’de yeni koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ardından veriler iki haftalık ve aylık periyotlarda incelenecek. Vaka sayısı iki haftada yüzde 50'ye yakın düşmezse daha sert önlemler masaya konulacak. Bunun için de ağır hasta sayısına bakılacak. Bu rakamın 5 bine ulaşırsa bu durumda yeni kararlar alınacak.

Kısmi kapanma koronavirüs vaka sayılarında düşüş sağlayacak mı? Hedef kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 gün sonra da 20 binin altına inmesi.

Uzmanlara göre önlemler iyi ama yeterli değil. Dolayısıyla hedefe ulaşabilmek için takibinin iyi yapılması gerekiyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.

Kritik Viraj ise bu hafta sonu dönülecek. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü düşünüldüğünde, Türkiye'nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin de son haftasına girildiği hesaplanıyor. Tahminlere göre vaka sayısı plato çizmeye başlayacak. Platonun ardından ise hızlı bir gerileme bekleniyor.

Koronavirüs vaka seyri tahminlerdeki gibi olursa, mevcut önlemler Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek ancak tam tersi de mümkün. Ağır hasta sayısı yeniden 5 binli rakamlara ulaşırsa bir kez daha masaya oturulacak daha sert tedbirler tartışılacak. Hatta bu tedbirlere haziran ayı da eklenecek.