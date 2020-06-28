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Türkiye'de fay hatları harekete mi geçti? Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber değerlendirdi

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Giriş: 28.06.2020 23:52
A Haber ekranlarına konuk olan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremi A Haber’de değerlendirdi. Prof. Dr. Pampal, ''Türkiye'de fay hatları harekete mi geçti?'' sorusunun da yanıtını verdi.
Türkiye'de fay hatları harekete mi geçti?
Türkiye'de fay hatları harekete mi geçti?
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