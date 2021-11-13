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Türkiye’de eğitimin dünü ve bugünü! 19 yılda hangi yatırımlar yapıldı?

A Haber
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Giriş: 13.11.2021 11:11
Son 19 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'nin çehresi değişti. Her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük bir dönüşüm yaşandı. Yeni üniversiteler kuruldu, yeni inşa edilen okul binaları teknoloji ile donatıldı. Eğitimdeki en önemli değişimlerden biri de sınıflarda yaşandı. Artık sınıflarda kara tahtalar yerinde akıllı tahtalar olurken sıralarsa ikişer kişilik oldu. A haber ekibi, eğitimin dününü ve bugününü araştırdı...
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