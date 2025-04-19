19 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye'de çocuklar interneti 'gizli' kullanıyor!
Türkiye’de çocuklar interneti ’gizli’ kullanıyor!

Türkiye'de çocuklar interneti 'gizli' kullanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2025 18:40
Bir bilgisayar güvenliği şirketi, Türkiye’de 11-17 yaş arası çocukların internet kullanımına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Şirketin yaptığı ankete göre, Türkiye’de internet kullanan çocukların yüzde 46’sı çevrim içi etkinliklerini ailelerinden gizliyor. Peki bu gizliliğin nedeni ne? Aileler bu konuda nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de çocuklar interneti ’gizli’ kullanıyor!
Türkiye’de çocuklar interneti ’gizli’ kullanıyor!
Türkiye'de çocuklar interneti 'gizli' kullanıyor!
Türkiye’nin denizlerdeki gücü: Mavi vatan!
Türkiye'nin denizlerdeki gücü: Mavi vatan!
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan’dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?
Başkan Erdoğan'dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?
ABD’nin saldırısında Türk gemisi zarar gördü!
ABD'nin saldırısında Türk gemisi zarar gördü!
MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü!
MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü!
Başkan Erdoğan: Nüfus artıştan azalışa geçebilir
Başkan Erdoğan: Nüfus artıştan azalışa geçebilir
ABD’de bir dşüncenin bedeli!
ABD'de bir dşüncenin bedeli!
Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde
Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde
Erdoğan: İnsan ayrıştırma zihniyeti bize ait değil
Erdoğan: İnsan ayrıştırma zihniyeti bize ait değil
Erdoğan: Gazze’de 18 aydır soykırım devam ediyor
Erdoğan: Gazze'de 18 aydır soykırım devam ediyor
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu!
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu!
Daha Fazla Video Göster