Türkiye’de çocuklar interneti ’gizli’ kullanıyor!

Bir bilgisayar güvenliği şirketi, Türkiye’de 11-17 yaş arası çocukların internet kullanımına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Şirketin yaptığı ankete göre, Türkiye’de internet kullanan çocukların yüzde 46’sı çevrim içi etkinliklerini ailelerinden gizliyor. Peki bu gizliliğin nedeni ne? Aileler bu konuda nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner değerlendirdi.

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